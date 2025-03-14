كندة علّوش تكشف عن مصدر إلهامها وقدوتها في الحياة

كشفت الممثّلة السّوريّة كندة علّوش أنّ والدتها هي ملهمتها ومثالها الأعلى في الحياة.

في هذا السّياق، وصفت “كندة” شخصيّة والدتها بالمميّزة جدًّا لأنّها صبورة وأمّ بكلّ معنى الكلمة.

وأكّدت “كندة” أنّ والدتها وزوجها الممثّل عمرو يوسف وعائلتهما هم من يقدّمون لها الدّعم دائمًا، خصوصًا أنّ أطفالها ما زالوا صغارًا ويحتاجون إلى الاهتمام.

على المستوى الفنّيّ كشفت كندة أنّها تعشق الممثّلة السّوريّة “منى واصف” الّتي تعتبرها مثالها الأعلى على جميع المستويات، لأنّها نموذج الإنسانة المخلصة والمتواضعة التي تحبّ عملها.

على صعيد آخر، أشارت “كندة” لـ “عرب وود” إلى أنّها تتعلّم من إصرار ابنتها “حياة”، الّتي تبلغ من العمر ستّ سنوات، والّتي تحبّ أن تقوم بكلّ مهامها على أكمل وجه.

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نذكر أنّ كندة علّوش تشارك في السّباق الرّمضانيّ هذا العام من خلال مسلسل “إخواتي”، الّذي تشاركها في بطولته الممثّلات: نيللي كريم، روبي، جيهان الشّماشرجي.