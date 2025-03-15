سعد لمجرد يطمئن جمهوره مجدّدًا حول وضعه الصّحّيّ بعد إجراء عمليّة

طمأن الفنّان المغربيّ سعد لمجرد مجدّدًا المتابعين وجمهوره حول وضعه الصّحّيّ وذلك بعدما تمّ نقله قبل عدّة أيّام إلى المستشفى حيث أجريت له عمليّة جراحيّة بسيطة في الأذنَين بسبب مشكلات في السّمع استلزمت تدخّلًا طبّيًّا عاجلًا.

وظهر “لمجرد” في أحدث ظهور له في السّتوديو حيث كان يعمل على أغنية جديدة وكتب: “أحبّ أن أطمئن الجمهور الكريم إلى أنّ سمعي في تحسّن والحمد لله. يمكنني العمل في الستوديو مع تجنّب الصّوت العالي لضمان الشّفاء السّليم، مع تأجيل استخدام سماعات الأذن (Headphones) والتّسجيل لبضعة أيّام.”

أضاف: “بالأمس حضرت لتسجيل “سولو” رائع على آلة السّاكسوفون

لأغنية العيد من إبداع عثمان. أعدكم بشيء مميّز هذه السّنة. ترقّبوا المفاجأة…”زوينة بزاف”، ان شاء الله نتمنى تعجبكم”.

وكان “لمجرد” قد وجّه رسالة اطمئنان لجمهوره بعد نجاح العمليّة وقال: “أحبائي، أشكركم على محبّتكم واهتمامكم. كانت عملية بسيطة في الأذنين، والحمد لله تمت بنجاح. أشعر بحالة جيّدة وبصحّة أفضل، أحبّكم كثيرًا”.

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آخر أعمال سعد لمجرّد، أغنية خليجيّة بعنوان “على ما يبدو”، من ألحان الموسيقار طلال ومن كلمات ضياء الميالي وتوزيع جلال الحمداويّ. لاقت الأغنية إعجاب جمهور “لمجرّد”، الّذي وصفه بالرّقم الصّعب مؤكّدًا أنّه يُبدع في كلّ لون غنائيّ يقدّمه.