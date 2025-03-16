بالفيديو- رنا رئيس عادت إلى خطيبها السابق وإحتفلت بعقد قرانها

بشكل مفاجئ، احتفلت الممثلة المصرية، رنا رئيس، مساء السبت، بعقد قرانها، وذلك بحضور عدد من اصدقائها المقربين وعائلتها الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها بهذه الليلة المميّزة.

بهذه المناسبة، نشر جمهور رنا رئيس العديد من الفيديوهات والصور من أجواء الاحتفاليّة التي جاءت مفاجئة للجميع خاصة أن “رئيس” كانت قد أعلنت في وقت سابق انفصالها عن خطيبها ولم تكشف عن عودتهما مجددًا.

نشير أن رنا رئيس كانت قد أعلنت عن ارتباطها في عام ٢٠٢٢ خلال استضافتها مع منى الشاذلي في برنامج “معكم”، من شاب من خارج الوسط الفني ولكن بعد نحو عام أعلنت انفصالها عنهن ليتفاجأ الجمهور يوم أمس بعقد قرانها عليه.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أن رنا رئيس تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “سيد الناس”، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد زاهر، جوري بكر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، وآخرين. تأليف وإخراج محمد سامي وانتاج شركة الصبّاح.