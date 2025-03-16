دنيا سمير غانم الأكثر بحثًا لهذا السبّب

تصدّرت الفنانة دنيا سمير غانم التراند على “فايسبوك” ومنصات التواصل الأجتماعي وذلك بعد طرح أول حلقة من أحدث أعمالها الدرامية “عايشة الدور” والذي تشارك به في النصف الثاني ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٥.

وانطلقت أحداث الحلقة الأولى حول “عايشة” المرأة المطلقة والأم لطفلَين، والتي تشعر باليأس والاكتئاب وفقدان الشغف في الحياة، فتطلب منها شقيقتها الذهاب الى جامعة ابنتها كي تقدّم لها طلبًا بعدم حضور المحاضرات بسبب سفرها خارج مصر. وعندما ترفض الدكتورة استلام الطلب من أحد غير الطالبة، تلجأ عايشة لتقمص شخصية ابنة شقيقتها حتى تستطيع تقديم الطلب.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين أبرزهم: دنيا سمير غانم، عمر الشناوي، رحاب الجمل، ليلي عز العرب، نور محمود، فدوى عابد. ومن شباب الجامعة أميرة أديب، احمد عصام، احمد فاضل، محمد عمرو الليثي، فرح عزت، چويا، ماجد القلعي، عبد الرحمن ظاظا، محمد مغاوري، امجد الحجار. ومن الاطفال سليم مصطفي وريتال عبد العزيز.

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المسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإنتاج محمد احمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة، ويتناول قصّة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

اما تتر مسلسل “عايشة الدور” غناء دنيا سمير غانم كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عمرو مصطفي وتوزيع وفواصل موسيقية النابلسي.