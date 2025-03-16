متابعة – مسلسل “أهل الخطايا” ودّع الجمهور بحلقة مأساوية مع الكشف عن جزءٍ ثانٍ

شهد مسلسل “أهل الخطايا”، عن نهاية مؤثرة ومأساوية، أبرز الصراع الأزلي بين الخير والشر، متمثلاً في الإنسان والشيطان، إذ يدفع الأخير الأول نحو الخطايا لارتكابها ويحاول الأول التوبة والاستغفار.

وفي نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل “أهل الخطايا”، شهد مباراة تمثيلية بين نوح (جمال سليمان) وروح الدجال درغام (محمود السراج)، والتي تمثلت في هيئة الشيطان، ليكون كلاهما وجها لوجه، وإلصاق خطاياه بالأخر.

يبدأ المشهد بأن هند (فرح الزاهد) تصطحب الطفل يوسف، إلى منزل ثم يتبعها نوح، ليتفاجئ بروح درغام، وجميع أرواح الشر، ويخبره درغام، أنه يتبرأ من خطايا عائلة أبو زيد، التي ارتكبوها وتسببت في هلاكهم، وهنا يبدأ الحوار الجدلي والأزلي حول سبب الخطيئة في الأرض.

يدافع نوح عن الإنسان، ويخبر درغام بأن الإنسان اختصه الله بنعمة التوبة بشرط الاستغفار، ثم يقرأ آيات القرآن الكريم المحصنة من السحر، فتبدأ أرواح الشر في الاحتراق.

كما قدّم جمال سليمان، أداء تمثيلي مثقل بالاتقان والحرفية، وشهد مباراة تمثيليلة بينه وبين الفنان السوداني محمود السراج، من جهة وباقي الفنانين الذين جسدوا أرواح الشر من جهة أخرى، وهم: (فرح الزاهد، إسلام ماجد، إسلام كابونجا، لينا عبد القوي، نوران ماجد).

وفي أخر لقطة من المشهد تخرج صفية (سوسن بدر) لتحجب رؤية الكاميرا عن جمال سليمان، ويتم الإعلان عن جزء ثانٍ من مسلسل أهل الخطايا، لتكون هذه اللقطة بداية تشويقية لأحداث الجزء الثاني.

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ويعد مسلسل “أهل الخطايا” يعكس هذا العمل الفلسفة التي يتبناها رؤوف في أعماله الفنية، التي تهدف إلى تقديم دراما حقيقية، تنبض بالحياة وتقترب من الواقع، مما يعزز من ارتباط المشاهد بالقصص التي يتم سردها، وفي هذا السياق، يواصل رؤوف تقديم دراما ليست فقط للتسلية، بل للتوعية والتأثير في المجتمع.

يشار إلي أن مسلسل “أهل الخطايا”، يشارك في بطولته جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.