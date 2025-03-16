شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة.. نهاية سعيدة لميار ومحمد بعد حبس أسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة، مغادرة ميار (مي عز الدين) لمنزل أسعد (دياب) بعد القبض عليه، وعودتها إلى محمد (اسر ياسين) بعد خروجه من السجن، ويشاكسها محمد عن بداية معرفته بها، وبضحكات ويستمتعان سويا من أمام البحر.

تأتي تلك النهاية على صوت فريد الأطرش وأغنيته الشهيرة (قلبي ومفتاحه)، وذلك بعد سلسلة من المشاكل والمعاناة التي عانى منها الثنائي حتى وصولهما إلى اللحظة التي يشعران فيها بسعادة وأمان بعيدا عن دنيا أسعد.

وكانت الحلقة قد شهدت قيام شناوي (أشرف عبد الباقي) ونصر (محمود عزب) بالذهاب مسرعين إلى معرض أسعد (دياب)، وذلك بعد أن أخبره نصر أنه سمع صوت طلقات نارية من معرض دياب في نفس توقيت وفاة الرجل الذي يتهم محمد (آسر ياسين) بقتله.

وهناك ينصدم الثنائي عندما يجدان بالفعل رائحة كريهة أسفل أرض المعرض ويكتشفان وجود جثة أخرى، ويقوم شناوي بإبلاغ الشرطة.



مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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مسلسل قلبي ومفتاحه