متابعة- سرّ عمرو سعد يُكشف… تصاعد الأحداث في مسلسل ‘سيد النّاس’ ومفاجآت قادمة

يتابع المسلسل الشّعبيّ “سيد النّاس”، من إنتاج شركة الصّبّاح، مساره التّصاعديّ ويحقق نجاحًا لافتًا نظرًا لقصّته المشوّقة وأحداثه الدّراميّة الّتي تتضمّن العديد من التّحدّيات والصّراعات داخل عائلة “الجرحي أبو العبّاس”.

قدّم المسلسل العديد من المشاهد القويّة والمؤثّرة على مدى أربع عشرة حلقة، ممّا ساهم في إبراز العمق الدّراميّ للقصّة وجذب انتباه المشاهدين بشكل كبير.

في هذا السّياق ومع تطوّر الأحداث، شهدت الحلقة الرّابعة عشرة من العمل لحظات مشوّقة، إذ يتفاجأ سجاد (سليمان عيد) بوجود فاروق الجباس (أحمد زاهر)، صديقه الّذي لم يُقابله منذ ستة عشر عامًا، في المزرعة الّتي يخبّئ فيها الجارحي أبو العبّاس (عمرو سعد) فتحيّة (إنجي المقدّم). يقرّر الجرحي تغيير مكان احتجاز فتحية، مدركًا أنّ فاروق يراقبه.

على صعيد آخر، تتعرّض آمنة (ريم مصطفى)، زوجة الجرحي، للتّأنيب والإهانة من مجدي (أحمد فهيم)، الّذي يغضب بشدّة عندما يشاهد صورة لابنته حنين تحتضن أدهم ابن عمّها الجارحي. كما تقوم اعتماد (إلهام شاهين) بتأنيب آمنة أيضًا، مطالبة إيّاها بتربية ابنها بحزم.

وفي تطوّر آخر، يواجه الجرحي أخاه من والده مجدي ليدافع عن زوجته وابنه، ممّا يؤدي إلى شجار عنيف بينهما. يقرّر مجدي العودة من جديد إلى لندن، لكنّ والدته “اعتماد” تمنعه، وتكشف له سرّ “فتحيّة”، مؤكّدة أنّها ما زالت على قيد الحياة، بعد أن أخبرها فاروق بذلك.

من ناحية أخرى، يُصدم عفيفي (أحمد رزق) عندما يشاهد زوجته زينب (آية زيد) برفقة منتج وملحّن موسيقي في أحد المطاعم حيث كانت تغني وترقص لهما ليكتشفا موهبتها الفنّيّة. يهاجمها بقوة أمام الجميع ويعيدها إلى المنزل غاضبًا.

في نهاية الحلقة، يواجه فاروق الجرحي، مؤكّدًا له أنّه يعلم مكان احتجاز “فتحيّة”، ممّا يضيف مزيدًا من التّشويق والتّصعيد للأحداث.

في نفس السياق، تستعدّ الممثلة بدرية طلبه للظهور كضيفة شرف ضمن احداث الحلقة ١٥ من المسلسل، حيث تجسّد شخصيّة سيدة لها علاقة بالأسرار التي يكتشفها الجرحي عن والده رشدي (خالد الصاوي).

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الجدير بالذّكر أنّ مسلسل “سيد النّاس” يشارك في بطولته، إلى جانب عمرو سعد، كلّ من ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدّم، خالد الصّاوي، صلاح عبد الله، منّة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد وسلوى عثمان. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة الصّبّاح.