هل يقود عمر السّعيد آسر ياسين إلى حبل المشنقة في الحلقة الأخيرة من “قلبي ومفتاحه”؟

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل “قلبي ومفتاحه” ظهور خاص للفنان عمر السعيد، وهو ما أضاف تصاعدًا كبيرًا على الأحداث.

ويجسد عمر السعيد خلال الأحداث شخصيّة ضابط المباحث، الذي يأتي إلى منزل محمد عزت (آسر ياسين)، بعدما تلقى بلاغا ضدّه بتهمة تورطه في جريمة قتل أحد رجال أسعد (دياب).

ويتوجّه عمر السعيد إلى منزل محمد عزت، حتى يتأكد من البلاغ المقدّم ضدّه بتهمة قتل بيجو (فادي ثروت)، ويأمر العساكر بتفتيش منزله.

وتنتهي الحلقة بسؤال عمر السعيد، لمحمد عزت، عن مكان سيارته، ليردّ عليه قائلاً “بأنها موجودة تحت العمارة”، وهو ما زاد من حماس الجمهور أكثر لمتابعة ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة، خاصة بعدما وضع أحد رجال أسعد جثة بيجو داخل سيارته.

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الجدير بالذكر أن مسلسل “قلبي ومفتاحه” ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من ١٥ حلقة، ويضم نخبة من الممثلين، على رأسهم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة “Media Hub – سعدي جوهر”.