- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انتهت الممثلة روجينا من تصوير مسلسلها الجديد “حسبة عمري” والذي يُعرض ضمن منافسات شهر رمضان الحالي وضمن الأعمال ١٥ حلقة المعروضة في النصف الثاني من الشهر الكريم.
وحضر كافة أبطال المسلسل في اليوم النهائي للتصوير واحتفلوا بانتهاء التصوير بعد عدّة أشهر من تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين.
المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.
ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من الممثلين، أبرزهم عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، نور ايهاب إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
وكانت روجينا قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “سر إلهي”، الذي حقق نجاحاً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- مع انطلاق عرض مسلسل “حسبة عمري”، هذا ما أعلنته روجينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.