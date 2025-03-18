بالصور- مع انطلاق عرض مسلسل “حسبة عمري”، هذا ما أعلنته روجينا

انتهت الممثلة روجينا من تصوير مسلسلها الجديد “حسبة عمري” والذي يُعرض ضمن منافسات شهر رمضان الحالي وضمن الأعمال ١٥ حلقة المعروضة في النصف الثاني من الشهر الكريم.

وحضر كافة أبطال المسلسل في اليوم النهائي للتصوير واحتفلوا بانتهاء التصوير بعد عدّة أشهر من تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من الممثلين، أبرزهم عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، نور ايهاب إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

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وكانت روجينا قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “سر إلهي”، الذي حقق نجاحاً كبيراً.