“الهيبة” بنسخته التّركيّة يطيح بكل المسلسلات التّركيّة… نجاح كبير وأرقام قياسية 

يواصل مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة “المدينة البعيدة” تحطيم الأرقام القياسيّة متفوّقًا على كلّ المسلسلات التّركيّة الأخرى على الشّاشات التّركيّة التي تُعرض خلال الموسم الشّتوي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

على صعيد الأرقام، سجّل مسلسل “المدينة البعيدة” أعلى نسبة مشاهدة أسبوعيّة بين المسلسلات، وصلت إلى ١٥.٤١ على قناة D التّركيّة.

كما تمّ الكشف في السّاعات الماضية عن نسب المشاهدة التي حقّقتها حلقة الأمس والتي وصلت الى ١٦.١٥ حيث يُعد أوّل مسلسل يصل إلى هذا الرّقم القياسيّ في هذا الموسم الدّراميّ خاصة أنه حقّق هذا الرقم مع بداية عرضه أيضًا.

نذكر أنّ شركة القمر التّركيّة اشترت حقوق مسلسل “الهيبة” من شركة الإنتاج اللبنانيّة الصّبّاح ولكن الشّركة التّركيّة أدخلت على النّصّ الكثير من التّعديلات حيث اختلقت قصصًا جديدة ليست متواجدة بالنسخة الاصلية لزيادة عنصر التّشويق.

اليكم نسب المشاهدة الأسبوعية:

الأولى – المدينة البعيدة ١٥.٤١

الثّانية – شراب التّوت ٨.٩١

الثّالثة – المشرّدون ٨.٢٧

الرّابعة – المنظّمة ٧.٣٥

الخامسة – جبل جونول ٦.٧٠

السّادسة – المؤسّس عثمان ٦.٥٣

السّابعة – حبّ بلا حدود ٥.٩٧

الثّامنة – إذا خسر الملك ٥.٤٦

التّاسعة – بهار ٥.٣٠

العاشرة – حكاية ليلى ٥.٠٢