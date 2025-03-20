الامارات | شركة توصيل تلقي كنزًا في القمامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 مارس 2025

في واقعة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الأكاديمية والعلمية، ألقت شركة التوصيل الأمريكية "UPS" أحافير بحرية نادرة يعود عمرها إلى 380 مليون سنة في مكبّ للنفايات، وذلك بسبب عدم دفع الجهة المستلمة رسوم الشحن!

وذكرت قناة NBC News في تقرير لها أنّ جامعة نيوجرسي كانت السبب المباشر وراء هذا الإهمال الكبير. ونقلت القناة عن مصدر مطّلع قوله: "بسبب إهمال جامعة نيوجرسي، أقدمت شركة التوصيل UPS على التخلص من هذه الأحافير النادرة التي كان من المقرر تسليمها للجامعة، بعدما تخلّفت عن دفع تكاليف الشحن".