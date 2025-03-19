خاصّ- جون أشقر يحقّق نجاحًا كبيرًا بخمسة عروض كاملة العدد في كازينو لبنان من تنظيم ستارسيستم و2u2c

حقّق الكوميدي ومقدّم البرامج اللبنانيّ جون أشقر نجاحًا كبيرًا في تقديم خمسة عروض “ستاند أب كوميدي” بعنوان “عم جرّب” على مسرح كازينو لبنان شهدت حضورًا وافر العدد في كلّ ليلة. العروض الّتي كانت جميعها “صولد أوت” من تنظيم شركتَي Starsystem و2U2C وقد حقّقت نجاحات كبيرة على مسرح كازينو لبنان وسط تفاعل الحضور خاصّة أنّ جون كان خلال تلك العروض يتحدّث مع الجمهور الّذي كان يضحك طوال مدّة العرض الّذي لم يتعدَّ السّاعة من الوقت كما تطرّق جون خلال العرض إلى تفاصيل يوميّة يعيشها المواطن في البلد.

بهذه المناسبة، نشر “أشقر”، عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، مقطع فيديو شكر فيه الجمهور على محبّته وتفاعله مع العروض، كما وجّه شكره لجميع من ساهموا في نجاح العروض وأعرب عن رغبته في سماع آراء الجمهور حولها ودعاهم لمشاركته في جولته الفنّيّة العالميّة المقبلة التي ستبدأ في دبي، من الحادي والعشرين إلى السّادس والعشرين من آذار مارس الجاري، ليزور بعدها العديد من البلدان العربيّة والأجنيّة.

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يُذكر أن جون أشقر يعتبر من أنجح فنّاني “السّتاند آب كوميدي” في لبنان، إذ يتميّز بتفاعله المباشر مع الجمهور وتقديمه نِكات تعكس الحياة اليوميّة والحياة السّياسيّة، ما يجذب جمهورًا متنوّعًا من جميع الأعمار. كما يقدّم جون أشقر برنامج “طار الوقت” الحواري الكوميدي عبر شاشة LBCI.