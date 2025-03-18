بالصّور – حلا شيحة تثير ضجّة بأحدث إطلالة لها من كندا… والجمهور يتفاعل

شاركت الممثّلة المصريّة، حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها، بأحدث ظهور لها من كندا وهي ترتدي الحجاب، إذ وثّقت هذا الظّهور بأكثر من صورة نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” ظهرت فيها برفقة عدد من القطط وعلّقت: “في كلّ مكان”.

تفاعل الجمهور مع صور حلا شيحة بالحجاب وقد ردّت قائلة: “والله شكرًا جدًّا على كلامكم. وأفهمكم جيّدًا. وطبعًا أحبّ الحجاب جدًّا لأنّي أحبّ القرآن جدًا وفهمته وفهمت معناه. عندما كنت في الثّالثة والعشرين من عمري حلمت برؤيا يوم القيامة. وبعدها شاهدت انّني أقرأ سورة ياسين. ثمّ صحَوت وحين قرأت بعد ذلك القرآن لأوّل مرّة في حياتي استعدت تلك الصّور في القرآن وكلام ربّنا الواضح وضوح الشّمس”.

كما شاركت قبل أيّام قليلة بصورة وهي ترتدي الحجاب أيضًا وكتبت: “رمضان شهر الخير والمغفرة والقرب من صفات الجمال والجلال وفيه أجمل دعاء “اللهمّ إنّك عفو تحبّ العفو فاعفُ عنّي”.”

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الجدير بالذّكر أنّ حلا شيحة تغيب عن السّباق الرّمضانيّ هذا العام وذلك بعدما شاركت في رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل “إمبراطورية م”، إلى جانب خالد النّبوي وعدد من الممثّلين أبرزهم: نشوى مصطفى، نور النّبوي، محمود حافظ، محمّد محمود عبد العزيز، وآخرون، والعمل من إخراج محمّد سلامة، سيناريو وحوار محمّد سليمان عبد المالك.