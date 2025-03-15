شكرا لقرائتكم خبر عن لو نجوم التسعينيات موجودين في دراما رمضان.. تتخيلهم فى أى دور؟ ملف تفاعلى والان مع تفاصيل الخبر

تخيل لو سافرنا عبر الزمن وأعدنا نجوم التسعينيات إلى دراما رمضان 2025، كيف ستبدو الأدوار؟ من سيعيد تقديم الشخصيات التي لامست قلوب الجمهور اليوم، لكن بروح وأداء عمالقة الزمن الجميل؟

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نجلاء فتحي بطلة مسلسل قلبي ومفتاحه

أحمد زكى ونجلاء فتحى في قلبي ومفتاحهفي هذا السيناريو الخيالي، نعيد توزيع أبطال الدراما الرمضانية الحالية على نجوم التسعينيات، لنرى كيف كانوا سيجسدون هذه الأدوار بأسلوبهم الفريد، وبالكاريزما التي جعلتهم أيقونات الشاشة في عصرهم الذهبي. هل كان سحر أحمد زكي ونجلاء فتحي سيضفي عمقًا مختلفًا على "قلبي ومفتاحه"؟ وهل كاريزما محمود عبد العزيز كانت ستمنح "فهد البطل" بُعدًا جديدًا؟



أحمد زكي يقدم دور جديد في قلبي ومفتاحه

لنكتشف معًا كيف كانت ستبدو دراما رمضان 2025 لو أعيد إنتاجها قبل 40 عامًا، ببطولة نجوم التسعينيات الذين شكلوا وجدان المشاهد العربي.

في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، هذا الثنائي الرومانسي في التسعينات لن نجد أفضل من النجم الراحل أحمد زكي والنجمة نجلاء فتحي، اللذين ظهرا في أعمال كثيرة وبرزت بينهما كيمياء كبيرة، مثل "أحلام هند وكاميليا" و"إسكندرية ليه" للمخرج يوسف شاهين. أما دور أسعد، الذي برع فيه دياب، فهو مناسب للنجم الراحل صلاح قابيل.



محمود عبد العزيز فهد البطل

محمود عبد العزيز ومحمود مرسى في فهد البطلأما مسلسل "فهد البطل"، بطولة النجم أحمد العوضي، فلو نُفِّذ في التسعينيات، فقد يناسب الساحر محمود عبد العزيز، الذي كان يبحث عن عمل قوي يعود به إلى الدراما التلفزيونية بعد تألقه في سلسلة "رأفت الهجان". ويشجعه على هذا القرار موافقة القدير محمود مرسي على المشاركة في بطولة المسلسل في دور العم الشرير "غلاب".



محمود مرسي العم الشرير في فهد البطل



فريد شوقي يشارك في حكيم باشا

فريد شوقى وصلاح السعدنى في حكيم باشامسلسل "حكيم باشا" للنجم مصطفى شعبان هو الأقرب لاختيارات العمدة صلاح السعدني، الذي كان يجيد اللهجة الصعيدية ويختار أدوارًا مشابهة لتلك الشخصيات الرمادية التي تجمع بين الخير والشر، مثل "حكيم باشا". ويشاركه بطولة المسلسل الملك فريد شوقي في دور واصل الذهبي. بينما مسلسل "النُص"، للنجم أحمد أمين، يحتاج إلى عفوية وكوميديا سعيد صالح، الذي كان ماهرًا في أدوار اللص الظريف، وربما يشهد المسلسل مشاركة يونس شلبي في دور درويش، الذي قام به حمزة العيلي في زمننا الحاضر.



صلاح السعدني حكيم باشا



ليلى علوي واثار الحكيم والهام شاهين ومديحة كامل نجمات مسلسل إخواتي

مديحة كامل وليلى علوي في إخواتىمسلسل "أخواتي" قد يجمع نجمات التسعينيات الأربع: مديحة كامل، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وآثار الحكيم، ويجسد دور فرحات النجم نجاح الموجي، بينما يظهر ضيف شرف المسلسل "حاتم ذو الفقار" في دور ربيع، زوج نجلاء.



فاروق الفيشاوي نجم مسلسل الشرنقة

فاروق الفيشاوي في الشرنقةأما مسلسل "الشرنقة"، فهي بطولة مطلقة للنجم فاروق الفيشاوي، الذي يعشق التجريب. ولأن طبيعة المسلسل لم تكن شائعة في التسعينيات، فلن نجد سوى الفيشاوي ليغامر بنوع جديد في ذلك الزمن. وينطبق الأمر نفسه على أحمد عبد العزيز نجم "المال والبنون"، الذي وافق على المشاركة في مسلسل "الغاوي" ليقدم دورًا مختلفًا وجريئًا عن المعتاد.

الكابتن سمير غانم

وكعادته، يطل علينا نجم الكوميديا سمير غانم في مسلسل "الكابتن"، حيث يقدم شخصية طيار يواجه أشباح طائرته ويحقق لهم أمنياتهم. أما نجمة مصر الأولى، نبيلة عبيد، فتقوم ببطولة مسلسل "آثينا"، الذي يتناول قضية شائكة تخص الشباب.



سمير غانم بطل مسلسل الكابتن



حسين فهمي يقوم ببطولة مسلسل جودر

حسين فهمى يعود لشهريار مع جودرالنجم حسين فهمي يعود إلى "ألف ليلة وليلة" من جديد في مسلسل "جودر"، لكن هذه المرة بدون نجلاء فتحي، التي تشارك في "قلبي ومفتاحه". أما نجمة الجماهير، نادية الجندي، فتستمر في تجسيد أدوار المرأة القوية من خلال إعادة تقديم دور "شفاعات" في مسلسل "شباب امرأة"، المأخوذ عن فيلم يحمل الاسم نفسه.



محمود ياسين في ظلم المصطبة

نور الشريف ومحمود ياسين في ظلم المصطبةوتشهد التسعينيات عودة نجمي السينما، نور الشريف ومحمود ياسين، في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي يشهد صراعًا كبيرًا بينهما، لكن تفاصيل هذا الصراع لم تُكشف بعد. بينما تقدم نجمة الفوازير، شيريهان، الاستعراض والكوميديا في مسلسل "عايشة الدور"، فيما تستكمل النجمة يسرا تقديم الموسم الثالث من المسلسل العائلي "كامل العدد 3".



نور الشريف نجم ظلم المصطبة

عمو فؤاد هذا العام يعود إلى ثوب المحاماة مرة أخرى بعد مسلسل "عيون"، في عمل فني جديد بعنوان "شهادة معاملة أطفال"، ويشاركه بطولة العمل النجمة شويكار والفنان زين العشماوي. أما النجمة سعاد حسني، فتقدم الرومانسية في "وتقابل حبيب"، فيما يقدم ثنائي شباب "ليالي الحلمية"، ممدوح عبد العليم وهشام سليم، بطولة مسلسل "ولاد الشمس" بمشاركة النجم يوسف شعبان.



نادية الجندي نجمة مسلسل شباب امراة



يوسف شعبان في ولاد الشمس



أحمد عبد العزيز بطل مسلسل الغاوي



النجمة شيريهان تقدم عايشة الدور



سعيد صالح يقدم بطولة مسلسل النص



صلاح قابيل في دور أسعد في قلبي ومفتاحه



عادل إمام يستعد لتجربة جديدة في عالم البرامج



فؤاد المهندس يقدم مسلسل شهادة معاملة أطفال



ممدوح عبد العليم نجم مسلسل ولاد الشمس



ميرفت أمين في مسلسل لام شمسية

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