السعودية | 20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال شهر رمضان المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات تبخير المسجد الحرام وتطييب قاصديه بالعود الفاخر، وذلك على عدة فترات على مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك.

وتنفذ الهيئة 20 جولة خلال أيام الشهر الفضيل باستخدام 2 كيلو من العود الطبيعي الفاخر، لتطييب الحجر الأسود والمُلتزم والركن اليماني 5 مرات يوميًا بدهن العنبر والورد قبل كل صلاة.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم كل ما من شأنه راحة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم في أجواء من الراحة والسكينة.

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