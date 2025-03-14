شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل الشيخ نشوان حميد منيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية عن مقتل شيخ قبلي في عمران . وقالت المصادر: أن مسلحين قبليين من محافظة الجوف قتلوا الشيخ والمقاول نشوان حميد منيف في مديرية "حُوث" وبحسب المصادر بأنه تم اتهامه مع آخرين بالمسؤولية عن قتل شخصين من قبيلتهم عام 2012 في #صنعاء

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