لأول مرة في المسجد الحرام يحدث هذا الأمر للنساء

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عدن - ياسمين التهامي - لنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفير عربتين مخصصتين للتحلل من النسك للنساء، وذلك لأول مرة بجوار باب المروة في المسجد الحرام. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الخصوصية الكاملة للحاجات والمعتمرات أثناء أداء نسك قص الشعر، حيث تم تجهيز كل عربة بفريق عمل نسائي متكامل يشمل موظفة تنظيم مختصة، مقدمة خدمة محترفة، وعاملة نظافة، لضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والنظافة والتعقيم. وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي ضمن مبادرة نوعية أطلقتها مطلع شهر رمضان المبارك، لتيسير أداء المناسك، مع الحرص على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المرأة المسلمة أثناء الحج والعمرة.

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