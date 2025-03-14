انت الان تتابع خبر وزير الخارجية لنظيره السوري: الجالية السورية في العراق تحظى باحترام وتقدير كبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقر الوزارة، بحضور مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، حميد الشطري".وأكد حسين، بحسب البيان، "أهمية بناء علاقات متينة وتفاهمات واضحة لتعزيز العمل المشترك في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي" مشدداً على "ضرورة إنشاء غرفة عمليات خماسية تضم العراق وسوريا والأردن وتركيا ولبنان لمواجهة هذا التنظيم".

وأشار إلى "أهمية تعزيز التنسيق العسكري والاستخباري والتعاون الأمني الكامل بين دول المنطقة"، موضحاً أن "تنظيم داعش يمثل تهديداً عابراً للحدود، مما يستوجب تعاوناً إقليمياً فعالاً".

وأكد ايضاً، أن "العراق لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه، بحكم تجربته، يقدم النصح والتحذير، نظراً للروابط التاريخية العميقة بين الشعبين العراقي والسوري"، مشدد على أن "ما يحدث في سوريا يؤثر على العراق، لا سيما أن المجتمع السوري، مثله مثل المجتمع العراقي، يتميّز بالتعددية والتنوع".

وأعرب الوزير عن "أسفه لما وقع في الساحل السوري من أحداث، مشيراً إلى تأثيرها على العراقيين، وداعياً إلى تجنب خطاب الكراهية لما له من تداعيات خطيرة"، مؤكداً أن "الانتماء الوطني يجب أن يكون الجامع الأساسي، وأن مسؤولية الدولة هي فرض الأمن والاستقرار، كما جدّد تأييد العراق للاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

من جانبه، أكد الوزير السوري، أسعد الشيباني، "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، مشيداً بتجربة العراق في مواجهة التحديات الأمنية"، مشيراً إلى أن "ما حدث من تجاوزات في الساحل السوري كان له أثر بالغ على الحكومة السورية، مؤكداً أهمية احترام التنوع في سوريا ورفض أي أعمال عنف".

وشدد الشيباني على "استعداد سوريا لتشكيل لجان أمنية مشتركة والاستفادة من خبرات الدول المجاورة في مكافحة الإرهاب، مؤكداً وجود إرادة سياسية مطلقة لتعزيز العلاقات بين بغداد ودمشق"، مردفاً أن "التفاهم مع "قسد" يمكن أن يسهم في ضبط الحدود بين البلدين، كما أن إعادة فتح المعابر الحدودية سيسهم في إنعاش المنطقة اقتصادياً".

وفي سياق متصل، أكد حسين أن "الجالية السورية في العراق تحظى باحترام وتقدير كبير، مشيداً بدور سوريا في رعاية الجالية العراقية، كما اشار إلى الجالية العراقية في سوريا والزوار العراقيين، والتأكيد على أهمية حماية المراقد الدينية".

واتفق الجانبان، وفقاً للبيان، على "ضرورة دراسة مقترح انشاء المجلس التنسيقي العراقي – السوري المشترك بين البلدين في المستقبل القريب لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

