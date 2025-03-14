شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات لاصدار قرار بمنع النساء اليمنيات من دخول السعودية بدون محرم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر عن تحركات لمنع دخول النساء اليمنيات السعودية بدون محرم

بحسب مصادر فان القرار سياتي بسبب دخول نساء الى السعودية بدون محرم بفيزة عمرة وضبط بعضهم لقيامهم بامور مخالفة.



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