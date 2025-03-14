السعودية | مفتي موريتانيا يثمن ما يقدمه برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ثمن المفتي العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الشيخ أحمد ولد المرابط ما يقدمه برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتوزيع التمور وتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعالم من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في سائر أنحاء المعمورة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في شهر رمضان المبارك في جمهورية موريتانيا.

وسأل الشيخ أحمد ولد المرابط الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على ما يقدمانه لصالح الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا وأن يديم أمنها واستقرارها وتقدمها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط