شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل يزيد الراجحي بمناسبة تحقيقه لقب رالي داكار السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، الفائز بلقب رالي داكار السعودية 2025 في "فئة السيارات"، كأول متسابق سعودي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة العالمية الأكبر والأشهر في رياضة المحركات.

وقدم سمو ولي العهد التهنئة ليزيد الراجحي، بمناسبة تتويجه بلقب البطولة بعد منافسة قوية مع العديد من المتسابقين العالميين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجب أن يكون دافعًا للرياضي السعودي للاستمرار في التطور وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

دعم ولي العهد للرياضيين

وأعرب بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لسمو ولي العهد على هذا الاستقبال، الذي يُجسد حرص واهتمام سمو ولي العهد ودعمه للرياضيين كافة، ما يدفعهم للاستمرار في العمل بجد وإخلاص نحو تحقيق تطلعاته -حفظه الله-، ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية والقارية.

