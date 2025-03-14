شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء محاولة اقتحام تمركز للجيش.. القضاء على 10 إرهابيين في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت قوات الجيش الباكستاني اليوم على عشرة مسلحين إرهابيين في أثناء محاولتهم استهداف نقطة تفتيش للجيش في منطقة "تانك" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن انتحاريًّا فجّر نفسه بالقرب من نقطة للجيش، وأعقب ذلك محاولة عشرة إرهابيين اقتحام النقطة.فيما تصدت قوات الجيش للهجوم وقضت على الإرهابيين العشرة، وأكد البيان عزم الجيش على التصدي للإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.