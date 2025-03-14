شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المؤتمر بالقاهرة تعقد اجتماعا لمراجعة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، اجتماعا موسعًا برئاسة القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، مع عدد من قيادات وأعضاء الحزب، لمناقشة ومراجعة الأنشطة الحالية للأمانة وتقييم الأداء خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للحزب.

كما تطرق الاجتماع الذى عقد بتوجيهات الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إلى الاستعدادات الجارية داخل مقرات الحزب بالقاهرة لتنظيم موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار تعزيز الدور الخدمى والاجتماعى لحزب المؤتمر، من خلال تقديم الدعم والمساعدات للمواطنين، بما يعكس التزام الحزب بتحسين حياة المواطنين ودعمهم فى المناسبات الدينية والاجتماعية.

واستعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ناقش الاجتماع الخطة التنظيمية للحزب، والتى تشمل تحديد أطر التحرك خلال الفترة المقبلة، وتنسيق الجهود بين اللجان المختلفة لضمان نجاح الحملة الانتخابية، وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع الناخبين وتقديم رؤية واضحة تعكس تطلعات المواطنين.

من جانبه، أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن الحزب يحرص على تعزيز التنسيق والعمل الجماعى بين كافة الأطراف واللجان الحزبية لضمان نجاح حملته الانتخابية، موضحا أن التخطيط الجيد والتنسيق الفعّال هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق أهداف الحزب، وتطلعات المواطنين.



وأضاف القبطان محمود جبر، أن الاجتماع شهد وضع خطة استراتيجية شاملة تشمل تحديد الأدوار وتوزيع المهام بين اللجان المختلفة، مع التركيز على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تقديم رؤية واضحة تعكس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

فيما أكد القبطان وليد جودة أمين عام مساعد الحزب بالقاهرة، أهمية تفعيل آليات المتابعة والتقييم بشكل دورى، مع التركيز على تحديد نقاط القوة وتعزيزها، ومعالجة أى تحديات أو نقاط ضعف قد تظهر خلال العمل اليومى، قائلا أن العمل المنظم والمتابعة المستمرة هما المفتاح لتحقيق النجاح وتعزيز ثقة المواطنين فى أداء الحزب.

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات وأعضاء الحزب، بينهم القبطان / وليد جودة - أمين عام مساعد الحزب بالقاهرة، وأحمد على حماد - مساعد أمين التنظيم، وسالى صلاح - أمينة الإعلام، ومصطفى الرفاعى - أمين الشباب، ود. وليد جرجس - رئيس لجنة المصريين بالخارج، وسامى أشرف كمال - وكيل لجنة المصريين بالخارج.

وأيضًا محمد محمود الشوربجى - رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد عيد إسماعيل - أمين قطاع القاهرة الجديدة، ونور الهدى ماجد - أمين مساعد الشئون البرلمانية بالقطاع، ومحمد عبد الرؤوف- أمين تنظيم القاهرة الجديدة، وأحمد عبد الحكيم - أمين الاتصال السياسى القاهرة الجديدة، ومحمود إبراهيم عبد الحميد - أمين التنظيم بالشروق، وأحمد سمير - رئيس لجنة المنازعات بالقطاع، وجون وجيه - قطاع القاهرة الجديدة، ويحيى أبو الفضل - أمين العمل الجماهيرى - الشروق.