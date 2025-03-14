شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

طقس الجمعة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 7 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 8 صباحًا في أماكن أخرى.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقير (1- 3) كيلومترات في أماكن أخرى.مكة المكرمة: القنفذة والليث وميسان والشفا.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.عسير: النماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.