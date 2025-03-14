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طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 7 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 8 صباحًا في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقير (1- 3) كيلومترات في أماكن أخرى.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: القنفذة والليث وميسان والشفا.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر - واس

طقس الجمعة

لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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