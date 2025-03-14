شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 7 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 8 صباحًا في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقير (1- 3) كيلومترات في أماكن أخرى.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 7 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 8 صباحًا في أماكن أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقير (1- 3) كيلومترات في أماكن أخرى.
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: القنفذة والليث وميسان والشفا.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.