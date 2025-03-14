ولي العهد وبوتين يستعرضان الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية. وأكد ولي العهد حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا. فيما جدد الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة على جهودها البناءة ومساعيها الحميدة.



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