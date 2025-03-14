السعودية | الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة عبر منصة “إحسان” تتجاوز تبرعاتها مليار ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تجاوز إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” حاجز المليار ريال سعودي في أقل من أسبوع من بدئها، في خطوة تؤكد علوّ همة المجتمع السعودي وغاياته النبيلة التي تهفو إلى تعزيز قيم الترابط والتلاحم والمنافسة على فعل الخيرات خلال شهر رمضان المبارك عبر منصة خيرية وطنية موثوقة.

وجاءت هذه التبرعات من مختلف فئات المجتمع من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال، إذ أتاحت منصة إحسان للجميع إمكانية التبرع وفق حوكمة عالية تتمتع بالموثوقة والشفافية وسهولة إجراءات التبرع؛ وضمان وصولها إلى المستفيدين وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والأمان.

وتسهم هذه التبرعات في دعم مجموعة من المجالات الخيرية والتنموية التي تشرف عليها منصة إحسان في مختلف مناطق المملكة منها: التعليمية والاجتماعية والصحية والغذائية والسكنية والدينية، في حين تجاوزت عمليات التبرع منذ إطلاق المنصة حتى الآن أكثر من 193 مليون عملية.

وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة استقبال التبرعات عبر منصة العمل الخيري “إحسان” على مدار الساعة خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، ويعود النجاح الذي وصلت إليه هذه الحملة بعد فضل الله تعالى إلى التمكين والدعم المستمرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لمنصة “إحسان” لدعم جهودها الخيرية من خلال بنية رقمية متينة، تعمل وفق حوكمة عالية، تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد السامية لرؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.

وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع منصة “إحسان” ehsan.sa إلى جانب مركز خدمة المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصّصة لذلك.

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