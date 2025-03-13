شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في سوريا في غارة إسرائيلية على منطقة مشروع دمر بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني في سوريا إصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على منطقة مشروع دمر بدمشق.

وكان قد كشفت وكالة رويترز عن مصدر أمنى سورى بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية قرب دمشق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل.

وكانت وكالة الانباء السوية "سانا" ذكرت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت اليوم مبنى سكنياً فى مشروع دمر بدمشق، ولم تذكر الوكالة السورية أية تفاصيل عن الاستهداف الاسرائيلى .

في المقابل ، أكدت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم أن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلى قصفت أهدافا لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في العاصمة السورية دمشق ،وذلك وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية .