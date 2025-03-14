شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني في غارة لمسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

توثيق الجرائم الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، على شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد طفل في الثالثة من عمره في غارة نفذتها مسيّرة للاحتلال على منطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة، استهدفت تجمعًا للفلسطينيين.يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات قصف نفذتها مدفعية وطائرات الاحتلال المسيّرة على طول المناطق الشرقية للقطاع، التي تشهد عمليات إطلاق نار وتجريف بشكل مستمر.

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، الذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي.



ومن تلك الجرائم استخدامها المتعمد للعنف بأشكاله كافة، خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، منذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.

إبادة جماعية

وشددت خارجية دولة فلسطين في بيان على النتائج التي خلص إليها التقرير، وعلى حقيقة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأشادت في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، مطالبة بضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة، أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها.