الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي لبوتين: نحرص على تسهيل الحوار لحل أزمة أوكرانيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية، حيث أكد ولي العهد حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

فيما جدد الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة على جهودها البناءة ومساعيها الحميدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن بيان الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن بوتين أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أشاد خلالها بجهود الوساطة السعودية التي هيأت الظروف للمحادثات مع واشنطن.

كما أوضح الكرملين أن ولي العهد السعودي أبدى استعداده للمساهمة في تطبيع العلاقات الأميركية – الروسية.

وقال إن بوتين ومحمد بن سلمان أكدا أيضا على أهمية التعاون ضمن إطار أوبك بلس.

دور محوري على الساحة الدولية

تأتي إشادة الرئيس الروسي بجهود السعودية ووساطتها في الأزمة الأوكرانية، تقديراً لمساعيها الحميدة في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وتعبيرًا عن الامتنان والتقدير الذي تحظى به المملكة من قيادات كبرى دول العالم نظير دورها الفاعل في القضايا الدولية.

إذ وجه الرئيس الروسي شكره للسعودية لدورها المحوري على الساحة الدولية، إلى جانب تقديره للأمير محمد بن سلمان ولي العهد على جهوده الدبلوماسية التي تعكس المكانة التي تحظى بها القيادة السعودية في المجتمع الدولي.

يشار إلى أن السعودية وفي ظل هذه التطورات، أصبحت وجهة دبلوماسية رئيسية لقادة الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وأوكرانيا، حيث يلجأ القادة الدوليون إلى الرياض بحثًا عن حلول سلمية للأزمة، مما يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الرياض على جمع الأطراف المعنية وتقريب وجهات النظر بينهم للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وأكدت السعودية في عدة مناسبات أنه من منطلق سياستها الداعمة للسلم والاستقرار الدوليين، تؤكد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية، ومشددة على ضرورة التوصل إلى توافق حول أطر وآليات الحل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.