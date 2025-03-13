شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم البنك الأهلى 2-1 ويقفز للمركز السادس فى مجموعة التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق فاركو على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى لمرحلة البطولة بالدوري.

افتتح التسجيل للبنك الأهلي أسامة فيصل في الدقيقة 53 قبل أن يتعادل ياسين مرعى لـ فاركو في الدقيقة 73، وأضاف عمرو ناصر الهدف الثانى للفريق السكندرى فى الدقيقة 89 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز الخامس في ترتيب جدول المجموعة الأولى مرحلة التتويج باللقب برصيد 29 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز السادس برصيد 26 نقطة.

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – محمد بسيوني – يعقوبو.

الوسط: سيرجي آكا – سعيدو سيمبوري – أحمد ربيع – أحمد مدبولي.

الهجوم: أسامة فيصل – أحمد ياسر ريان.

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كامل – باباكار ندياي – ياسين مرعي – عزمي غومة.

الوسط: محمود عماد – جيفرسون إنكادا – محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – ياسين الملاح.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.