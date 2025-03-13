السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 13 / 9 / 1446هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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