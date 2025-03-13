شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: إدارة ترامب سحبت مبعوثها لشؤون الرهائن من التفاوض فى أزمة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر بالحزب الجمهوري إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحبت المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر من ملف الرهائن، والذي بدأ محادثات مع حركة حماس حول الرهائن في قطاع غزة.

وأضافوا: "يجب تهميشه أو إبعاده".

وكان بولر قد قال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية قبل أيام إن التفاوض مع الأشخاص أخيارا كانوا أو أشرارا جزء من وظيفتي، موضحا أن المحادثات التي أجراها مع حركة حماس كانت مفيدة للغاية.

وأضاف: "من الممكن أن نرى شيئا مثل هدنة طويلة الأمد يطلق فيها سراح أسرى وتتخلى حماس عن أسلحتها".