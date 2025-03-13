شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، 18 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية تركزت في مدينتي الخليل وطولكرم، ترافق ذلك مع اقتحام عدة مدن وبلدات فلسطينية، ومداهمة منازل الفلسطينيين.وفي السياق ذاته، وثّقت مؤسسات الأسرى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 15.640 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، منذ مطلع أكتوبر 2023م في الضفة الغربية.