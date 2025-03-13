اردول: تأسيس جبهة سياسية مدنية وتنسيق الجهود لمناهضة تحالف نيروبي

نعكف حاليا بشكل مكثف مع عدد من القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح وبعض الشخصيات الوطنية داخل وخارج البلاد لتأسيس جبهة سياسية مدنية وتنسيق الجهود لمناهضة تحالف نيروبي بين (الجنجويد مع الحركة الشعبية) وكذلك لمقاومة نقل الحرب الي جبال النوبة / جنوب كردفان. مبارك اردول

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