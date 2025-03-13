7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت أخبار الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تعزيز فريق بيراميدز صدارته للدوري بتعادل سلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين.

عزز فريق بيراميدز صدارته للدوري بتعادل سلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء على استاد السويس، في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري الممتاز. فاز فريق فاركو على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى لمرحلة البطولة بالدوري. حقق فريق زد الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل". وأحرز شادى حسين مهاجم فريق زد ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 30، 45، 73 من زمن اللقاء.

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالنادي لعب دورا كبيرا في تفعيل بند الشراء بعقد المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق والذي مدد عقده مع النادي لمدة 3 سنوات لينتهي في 2028.

يفاضل مسئولو نادى الاتحاد السكندري بين أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا وحسام البدري لقيادة زعيم الثغر في الفترة القادمة خلفا لطلعت يوسف الذي تم قبول استقالته عقب الهزيمة من الجونة أمس.

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة أربعة ايام من التدريبات عقب إنتهاء المعسكر المُغلق الذي أقامه الفريق مؤخراً لمباراة القمة أمام الزمالك.