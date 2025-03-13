شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد.. بعد تحليل ليلى.. ما مدى دقة اختبار البول للحمل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد 3، شعور ليلى "دينا الشربيني" بألم مفاجئ خلال حفل أقيم احتفالا بزواج مولي، وبعد وصلة من الرقص الشديد، تركت ليلى الحفل، وتوجهت إلى دورة المياه، وأجرت تحليل الحمل، لتنظر إلى النتيجة وهي تشعر بالصدمة، ويبدو أنها حامل مرة أخرى.

يعرض مسلسل كامل العدد 3 على قناة ONTV ضمن سباق رمضان الدرامى 2025 ومنصة watch it الرقمية.

وفقًا لعيادة كليفلاند ، يتوفر نوعان من اختبارات الحمل: اختبارات الحمل عن طريق البول واختبارات الحمل عن طريق الدم، ويقيس كلا الاختبارين نفس الهرمون في الجسم: موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG).

بمجرد انغراس البويضة المخصبة في الرحم، يبدأ تكوين المشيمة، وهذه العملية هي التي تُنتج هرمون HCG، تتضاعف كمية هرمون HCG في الجسم كل يومين إلى ثلاثة أيام خلال المراحل المبكرة من الحمل.

اختبارات البول

اختبارات الحمل عن طريق البول متوفرة بدون وصفة طبية، وتُقدر دقتها بحوالي 99% عند استخدامها بدقة وفقًا للتعليمات الموجودة على العبوة، يتم قراءة الاختبار مبكرًا جدًا أو تركه لفترة طويلة قد يُعطي نتائج غير دقيقة، لذا من المهم اتباع التعليمات الموجودة على العبوة بدقة.

يمكن الكشف عن هرمون الحمل في البول بدءًا من اليوم العاشر إلى الرابع عشر بعد الحمل، وهو عادةً الوقت الذي تلاحظ فيه المرأة غياب الدورة الشهرية، يُنصح عادةً بإجراء الاختبار مع أول تبول في الصباح، حيث تكون مستويات هرمون الحمل في أعلى تركيز لها.

من المستحسن أن تنتظر المرأة حتى غياب الدورة الشهرية قبل إجراء اختبار الحمل المنزلي عن طريق البول لضمان نتائج دقيقة .

فحوصات الدم

وفقًا لجمعية الحمل الأمريكية ، يتم إجراء اختبارات الحمل عن طريق الدم في أغلب الأحيان في عيادة الطبيب وتتضمن سحب عينة دم من المريضة واختبارها بحثًا عن هرمون HCG.

يُعدّ فحص الدم أكثر حساسية من فحص البول، إذ يُمكن الكشف عن مستويات هرمون الحمل (HCG) في الدم بعد 7-12 يومًا من الحمل، يُشبه فحص الدم النوعي فحص الحمل في البول.

يقيس اختبار الحمل الكمي في الدم بدقة كمية هرمون الحمل (HCG) الموجودة في الدم، يُعد هذا الاختبار مهمًا للكشف عن ارتفاع أو انخفاض مستويات هرمون الحمل في الجسم.

