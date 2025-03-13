الاقتصاد

تراجع خسائر «سناد القابضة» إلى 3.9 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع خسائر «سناد القابضة» إلى 3.9 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة سناد القابضة في عام 2024 بنسبة 97% إلى 3.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 132.6 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية وتحقيق أرباح تشغيلية خلال العام، مقابل خسارة تشغيلية خلال العام السابق.
ويعود ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية، وعكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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