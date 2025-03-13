شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «سناد القابضة» إلى 3.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة سناد القابضة في عام 2024 بنسبة 97% إلى 3.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 132.6 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية وتحقيق أرباح تشغيلية خلال العام، مقابل خسارة تشغيلية خلال العام السابق.
ويعود ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية، وعكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية وتحقيق أرباح تشغيلية خلال العام، مقابل خسارة تشغيلية خلال العام السابق.
ويعود ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية، وعكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.