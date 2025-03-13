شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك "شادى حسين" يقود زد للفوز على غزل المحلة بدورى نايل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل". وأحرز شادى حسين مهاجم فريق زد ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 30، 45، 73 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق زد المركز الأول بالمجموعة الثانية من ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 17 محتلا المركز السادس.

وضم تشكيل غزل المحلة كل من:

حراسة المرمى ..أحمد العربي.

خط الدفاع ..عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا.

خط الوسط.. محمد أشرف "بن شرقي"، موري توريه، أحمد فوزي، رشاد العرفاوي.

الهجوم.. محمد أشرف، محمد حمدي زكي.

بينما جاء تشكيل فريق زد كالتالى:

حراسة المرمى.. على لطفى.

خط الدفاع .. أحمد طارق، محمد إسماعيل، سامح إبراهيم، أحمد أشرف.

خط الوسط .. ماتا ماجاسا، أحمد الصغيرى، بيتر موتوموسى.

الهجوم.. مصطفى "زيكو"، مصطفى سعد "ميسى"، شادى حسين.