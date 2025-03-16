السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنظم مأدبة لتفطير الصائمين بقرية جغوليا بنيبال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بالهند، مأدبة إفطار رمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المسجد الجامع بقرية جغوليا، التابعة لمديرية روتهت تستمر لمدة أربعة أيام يستفيد منها قرابة 400 مستفيد.

وعبّر عدد من الدعاة والشخصيات الإسلامية، الذين حضروا المأدبة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما المبذولة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، مشيدين باهتمام المملكة بتعزيز أواصر الأخوة والتراحم بين المسلمين من خلال البرامج المختلفة التي تقوم بها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط