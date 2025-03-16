الاقتصاد

استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2% خلال فبراير 2025

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2% خلال فبراير 2025

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الدمام - شريف احمد - استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2% خلال شهر فبراير 2025، وذلك مقارنة بنظيره من العام الماضي على أساس سنوي.
ويوضح معدل التضخم استمرار المملكة العربية السعودية الأقل في معدلات التضخم بين دول العشرين.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م.
وتُجمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس سنوي وشهري.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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