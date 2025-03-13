مع اقتراب سيطرة الجيش السوداني علي منطقة جبل أولياء .. تضيق خيارات ماتبقي من شتات مليشيا التمرد وتكاد تكون فرص خروجها بسلام من حصارها في الخرطوم معدومة ..

■ أما لماذا أدخلت المليشيا عناصرها في وسط الخرطوم داخل كماشة الحصار الخانق فالإجابة تعود إلي عدة أسباب أهمها أن عصابات المليشيا فقدت منذ وقت مبكر ميزة التواصل مع جنودها وصارت تجمعاتها جزراً معزولة تتصرف كل مجموعة وفق ما تحدده الظروف المحيطة بها ..

■ لو كان للمليشيا عقل لأعلنت هزيمتها ورفع الراية البيضاء لا أن تترك جنودها لمصير القتل كماهو حال من يحاصرهم الجيش السوداني في منطقة ضيقة وسط العاصمة الخرطوم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد