تكنولوجيا: التشويق لوحدة معالجة الرسومات AMD RX 9070 XT RDNA 4 قبل حدث #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق AMD وحدة معالجة الرسوميات Radeon RX 9070 XT في معرض CES 2025، مع تقديم بنية RDNA 4 الجديدة إلى جانب وحدات معالجة الرسومات المتطورة.

وقبل أيام قليلة من الإعلان المرتقب، نشرت PowerColor تلميحات حول التصميم المحتمل للمعالج الرائد القادم من AMD، وهو تصميم مختلف تمامًا عما تم تقديمه سابقًا.

في سلسلة من الإعلانات التشويقية، عرضت PowerColor غطاء مبرد وحدة معالجة الرسومات، بالإضافة إلى ما يبدو أنه جزء من نافذة متدفقة على اللوحة الخلفية للنسخة المفترضة من RX 9070 XT.

يظهر في العرض التشويقي تصميم مغطى بلمسات مستوحاة من الأحجار الكريمة مع إضاءة RGB، فيما يشتمل على كفن مروحة معدني مع إعداد تبريد ثلاثي المراوح.

أما الصورة الأخرى التي شاركتها PowerColor، فهي أقل إثارة من الناحية البصرية، حيث تظهر ما يبدو أنه تصميم مبرد متدفق، مشابه لما استخدمته Nvidia في مبردات Founders Edition الخاصة بها في الفترة الأخيرة.

من الممكن أن يكون هذا مجرد جزء مميز على اللوحة الخلفية، خاصة وأن PowerColor لا تستخدم مبردات التدفق في بطاقات Red Devil الخاصة بها. يبدو التصميم مشابهًا لتكرار إصدار محدود من Red Devil RX 7900 XTX، الذي تبيعه الشركة بالفعل.

يشير ترتيب زعانف المشتت الحراري أيضًا إلى أنه من غير المرجح أن يستخدم المبرد التدفق، حيث تستخدم هذه المبردات عادة زعانف أفقية لتمكين تدفق هواء أفضل عبر الزعانف. في جميع الأحوال، لن نحتاج إلى الانتظار طويلًا لاكتشاف ما ستقدمه PowerColor وAMD، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق وحدة المعالجة في معرض CES 2025.

المصدر