مسار فوري لتكرار زيارة الروضة الشريفة

أضاف تطبيق نسك مسارًا فوريًا يمكن الزائر، أو المصلي القريب من المسجد النبوي، تكرار زيارة الروضة الشريفة دون اشتراط مرور عام كامل على آخر زيارة، وذلك بعد التحديثات الأخيرة التي أضيفت للتطبيق.

وأوضحت إدارة التطبيق، أنه من خلال المسار الفوري يمكن تكرار زيارة الروضة الشريفة على مدار العام ما دام المصلي قريبًا من المسجد النبوي، حيث تتاح المواعيد، ويتم تحديثها كل 20 دقيقة.

ترتيب وتنظيم

أعلنت وزارة الحج والعمرة في يناير 2024، إتاحة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي لمرة واحدة في السنة، إذ يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يومًا من آخر تصريح عبر تطبيقي نسك أو توكلنا.

وحدد مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، 6 مراحل ومسارات لإدخال الزوار من خلال تنظيم الحشود في الساحات وفرز المسارات وطلب استعراض الرمز المرئي على الهواتف الذكية لقراءته قبل التمكين من الدخول والصلاة بالروضة الشريفة، حيث يتطلب التسجيل الدخول والانتقال لمرحلة الانتظار داخل الحرم حتى يأتي موعد دخول الفوج.

وينقل المنظمون الأفواج من المسجد النبوي إلى الروضة الشريفة عبر ترتيب وتنظيم معين لكل فوج وتوجيه الزوار إلى الروضة وتخصيص 10 دقائق لكل فوج للصلاة، ومن ثم الخروج مع الجهة الأخرى.

ويعطي المنظمون تعليماتهم للزائر عند الدخول للروضة الشريفة بالحضور قبل الموعد بربع ساعة، وتحديد 10 دقائق لكل فوج لإعطاء الفرصة للآخرين، واستخدام الرمز المرئي لمرة واحدة كما يتطلب الحضور في الموعد المحدد.

مسار التفويج

حدد مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي 4 أهداف، تتمثل في تطوير خدمات المواعيد، وتأهيل الفرق المشرفة على التنظيم، إضافة إلى تحديد برامج متخصصة، وتوفير أنظمة لقراءة المواعيد «بوابات ذكية». وكشفت وزارة الحج والعمرة عن الآلية الجديدة للتفويج للروضة الشريفة، ودورها في تسهيل تفويج الزوار حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق نسك.

ويهدف مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج إلى تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة؛ لضمان تجربة روحانية مميزة، تشمل تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة، فضلا عن تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وكذلك تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لترتيب الحجوزات.

6 مراحل لتنظيم الزوار

01 فرز المسارات.

02 استعراض الرمز المرئي.

03 بوابات ذكية لقراءة المواعيد.

04 تسجيل الدخول.

05 الانتقال لمرحلة الانتظار.

06 دخول الفوج إلى الروضة.