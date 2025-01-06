تكنولوجيا: فرن البيتزا المتصل بشبكة Wi-Fi هذا يخبز الفطائر في دقيقتين فقط #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح هناك فرن بيتزا ذكي جديد في السوق يتيح لك طهي بيتزا مقاس 12 بوصة في شقتك خلال دقيقتين فقط. يعمل فرن Current Backyard Model P الكهربائي، الذي يبلغ سعره 599 دولارًا، بكفاءة سواء في الداخل أو الخارج. كما يتميز الفرن بتقنية Bluetooth وWi-Fi، مما يتيح لك مراقبته والتحكم فيه عن بُعد.

وبفضل درجة حرارته القصوى التي تصل إلى 850 درجة فهرنهايت، يمكن للفرن طهي البيتزا على الطريقة النابولية في وقت قياسي.

يأتي الجهاز مع حجر طهي كورديريت مقاس 12 بوصة ويحتوي على أوضاع طهي متنوعة مثل الشوي وطهي بيتزا نابولي ونيويورك، بالإضافة إلى إعدادات للقشرة الرقيقة والبيتزا المجمدة. يتيح الاتصال بتقنية Wi-Fi للمستخدمين مراقبة الفرن عن بُعد من خلال تطبيق Current Backyard، مما يسمح لهم بالابتعاد لبضع دقائق دون القلق بشأن مراقبة الطهي.

يعتمد Model P على خوارزمية خاصة تحافظ على الحرارة موحدة داخل الفرن، مما يقلل الحاجة إلى متابعة مستمرة أثناء الطهي. كما يتضمن التطبيق الذكي “Pizza Build Calculator”، الذي يساعد في تحديد وقت الطهي المثالي ودرجة الحرارة بناءً على سمك العجين وكمية الصلصة والجبن والطبقات الأخرى.

وأوضح توم بينر، الرئيس التنفيذي لشركة Current Backyard، قائلًا: “لا يقتصر فرن البيتزا الذكي Model P على صنع البيتزا فحسب، بل يزيل القيود أيضًا. سواء كنت تعيش في شقة أو لديك مطبخ في الفناء الخلفي، فإن هذا الفرن يتكيف مع نمط حياتك، ويوفر راحة وأداء ونكهة لا مثيل لها”.

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