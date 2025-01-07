ذكر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، أنّ الوزير جهاد أزعور "رئيسًا". ولفت، في تصريح، إلى أنّه "قضي الأمر ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يحيك المخرج"، وفق تعبيره. ومن المقرر عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس في 9 كانون الثاني الحالي لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بعد دعوة من بري لعقد جلسة انتخابية عند الساعة 11:00 صباحًا.

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: جهاد أزعور رئيسًا وقضي الأمر وبري يحيك المخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.