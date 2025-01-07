حاجز تفتيش ثابت للجيش عند مثلث وادي العيون في قضاء بنت جبيل

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن الجيش اللبناني ركز خلال انتشاره حاجز تفتيش ثابتًا عند مثلث وادي العيون في خراج بلدات صربين - بيت ليف - رشاف، وهي النقطة الوحيدة التي استحدثها في قضاء بنت جبيل، ضمن خطة انتشاره في القطاع الغربي.

وفي الأيام المقبلة، يستكمل الجيش انتشاره في القطاع الغربي.