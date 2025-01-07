فريد البستاني: اموال المودعين مقدّسة ولا يحق لأي كان شطبها بشخطة قلم

أشار النائب فريد البستاني، في تصريح له، الى أنه "حسناً فعل دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بسحب بند معالجة اوضاع المصارف وتعديل قانون النقد والتسليف من جدول اعمال الحكومة".
وأكد البستاني، أن "اموال المودعين مقدسة ولا يحق لأي كان شطبها بشخطة قلم".
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