الكأس السوبر الإسبانية: فالفيردي يرى أن غياب أولمو "أفضل" لفريقه

الرياص - اسماء السيد - جدة : رأى إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو أن غياب لاعب وسط برشلونة داني أولمو عن المواجهة في نصف نهائي الكأس السوبر الإسباني لكرة القدم الأربعاء، أمر أفضل لفريقه.

واستنفد النادي الكاتالوني السبل القانونية لتمديد قيد أولمو، وطلب ترخيصا جديدا من الاتحاد الإسباني للعبة للاعب الوسط الدولي والمهاجم الشاب باو فيكتور الذي يواجه أيضا المشكلة عينها، وذلك بعد رفض المحكمة التسجيل مرتين.

ورفع برشلونة قضيته إلى أعلى محكمة رياضية في إسبانيا الثلاثاء، لكن حتى صدور حكم أو منح أولمو وفيكتور تراخيص جديدة، من المقرر أن يلعب الفريق من دونهما.

وسافر اللاعبان إلى السعودية للمشاركة في المواجهة أمام بلباو المتوج بلقب كأس الملك، لكنهما غير قادرين على اللعب حاليا.

وقال فالفيردي مدرب برشلونة السابق للصحافيين "أولمو لاعب استثنائي وإذا لم يستطع اللعب غدا (الأربعاء)، بالنسبة لنا، ماذا يمكنني أن أقول؟".

وأضاف "أشعر بالأسف للموقف الذي يمر به، لأنه إذا تمكن من اللعب، فسيضيف هيبة للمسابقة، ولكن إذا لم يلعب ضدنا، فهذا أفضل بكثير".

على الرغم من فوزه بلقبين في الدوري الإسباني، أقيل فالفيردي من برشلونة في كانون الثاني/يناير 2020 بعد هزيمة في نصف نهائي الكأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد في جدة، حيث تقام مباراة الأربعاء أيضا.

وعلّق فالفيردي "أعلم أنني خضت آخر مباراة لي كمدرب لبرشلونة هنا، في الملعب عينه".

وتابع "لقد حدث ذلك، أنا الآن في مكان آخر، سعيد جدا وغدا مباراة مختلفة".