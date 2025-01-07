وزير الخارجية التركي: تركيا لا تسعى لأن تكون مؤثرة على سوريا ولا تريد لأي دولة أخرى أن تؤثر عليها

أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الى أن "تركيا لا تسعى لأن تكون مؤثرة على سوريا ولا تريد لأي دولة أخرى أن تؤثر أو تسيطر على سوريا"، لافتاً الى أنه "ليس من السهل وضع دستور جديد لسوريا لأن الملايين يعيشون خارجها".

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