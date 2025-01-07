تيمور جنبلاط بحث مع القرم والخازن في الاستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والنائب فريد هيكل الخازن، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وتم خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة، لا سيما الاستحقاق الرئاسي.